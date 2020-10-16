Форвард Барселоны Лионель Месси напомнил, что он беспокоится не только за футбол.

"Образование – основа всего. Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в условиях пандемии – водоснабжение, электричество, а также базовые продукты питания.

"Месси не будет чувствовать проблем в другом клубе", – экс-игрок Барселоны поделился опытом с аргентинцем

Неравенство – одна из самых больших проблем нашего общества, и мы должны бороться, чтобы исправить это как можно быстрее", – сказал Месси в интервью журналу La Garganta Poderosa.

Напомним, летом в Каталонии разгорелся скандал из-за желания Лионеля покинуть Барсу, но руководство не отпустило свою главную звезду.

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