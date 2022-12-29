Барселона достигла принципиальной договоренности с 32-летним испанцем о его переходе в июле 2022-го. Тогда у Аспиликуэты истечет соглашение с Челси и он получит статус свободного агента. Только форс-мажор в виде каких-либо внезапных личных проблем может сорвать переход защитника в Барсу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

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Капитан Челси может сыграть на обоих флангах защиты и в центре обороны, что очень привлекает "сине-гранатовых". Каталонцы долгое время контактировали с опытным испанцем и, похоже, преуспели.

В сезоне 2021/22 Аспиликуэта сыграл за Челси в 20-ти поединках, отличившись 3-мя голевыми передачами. Защитник выступает за "синих" с 2012 года, выиграв по два титула АПЛ и Лиги Европы, а еще раз Сесар победил в Лиге чемпионов.

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