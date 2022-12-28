21-летний испанец подписал с каталонским клубом контракт на 5,5 лет, сообщает официальный сайт "блаугранас". Клаусула составляет 1 миллиард евро. Презентация пройдет 3 января.

Барселона завербовала капитана Валенсии и указала Альбе на дверь

Стоимость трансфера, по информации испанских и британских СМИ, составляет 55 миллионов евро. Барселона рассчитается с Манчестер Сити несколькими траншами начиная с лета 2022-го.

Еще 10 млн евро предусмотрены в качестве бонусов, однако "горожане" вряд ли получат их в ближайшее время – Торрес должен выиграть "Золотой мяч" или Лигу чемпионов в составе Барсы.

Летом 2020 года Ман Сити приобрел испанца в Валенсии за 28 миллионов евро. На Туманном Альбионе он провел 43 матча, забив 16 голов. Ферран является основным форвардом и лучшим бомбардиром сборной Испании под руководством Луиса Энрике.

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