Барселона досягла принципової домовленості з 32-річним іспанцем про його перехід в липні 2022-го. Тоді в Аспілікуети завершиться угода з Челсі і він отримає статус вільного агента. Лише форс-мажор у вигляді якихось раптових особистих проблем може зірвати перехід оборонця в Барсу, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Жерара Ромеро.

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Капітан Челсі може зіграти на обох флангах захисту і в центрі оборони, що є дуже привабливим для "синьо-гранатових". Каталонці тривалий час контактували з досвідченим іспанцем і, схоже, досягли успіху.

У сезоні 2021/22 Аспілікуета зіграв за Челсі у 20-ти поєдинках, відзначившись 3-ма гольовими передачами. Захисник виступає за "синіх" з 2012 року, вигравши по два титули АПЛ і Ліги Європи, а ще одного разу Сесар переміг у Лізі чемпіонів.

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