Барселона должна официально объявить о приходе Хави уже 4 или 5 ноября, сообщает в эксклюзивном комментарии для Футбол 24 журналист Санти Овалье, который сейчас находится в Катаре. Презентация нового наставника планируется уже после поединка с Сельтой, который состоится 6 ноября. Это связано с тем, что Хави нужно решить бытовые вопросы.

Хави дебютирует во главе Барселоны в каталонском дерби

Лапорта отправится в Катар уже завтра, но это больше акт взаимоуважения и дружбы. Детали соглашения с новым наставником уже согласованы. Интересно, что Хави сможет зарабатывать не более 2,9 млн евро в год из-за финансового потолка Ла Лиги – причиной стали уход Кумана (получавший 7 млн ​​евро) и продление контрактов с Фати и Педри. Дебют специалиста, как и сообщалось ранее, должен состояться в дерби с Эспаньолом – 20 ноября.

Напомним, контракт 41-летнего испанца с Аль-Саддом рассчитан до июня 2023 года. Сейчас Хави в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, переведенного из Барселоны Б.

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