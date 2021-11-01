Если переговоры "блаугранас" с Аль-Саддом завершатся успешно, представление Хави должно состояться уже в четверг или пятницу на этой неделе, утверждает Sport.es .

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Правда, подготовить команду к поединку с Сельтой, запланированному на субботу (6 октября), легенде не удастся, а на тренерском мостике еще будет сидеть Серхи Бархуан. Следовательно, дебют Хави Эрнандеса состоится после паузы на матчи сборных – 20 октября в каталонском дерби против Эспаньола.

Напомним, контракт 41-летнего испанца с Аль-Саддом рассчитан до 2023 года. Сейчас Хави в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, его перевели из Барселоны Б.

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