Барселона має офіційно оголосити про прихід Хаві вже 4 або 5 листопада, повідомляє в ексклюзивному коментарі для Футбол 24 журналіст Санті Овальє, який зараз перебуває в Катарі. Презентація нового наставника планується вже після поєдинку із Сельтою, який відбудеться 6 листопада. Це пов'язано з тим, що Хаві необхідно вирішити побутові питання.

Хаві дебютує на чолі Барселони в каталонському дербі

Лапорта вирушить до Катару вже завтра, але це більше акт взаємоповаги і дружби. Деталі угоди з новим наставником вже узгоджені. Цікаво, що Хаві зможе заробляти не більше 2,9 млн євро на рік через фінансову стелю Ла Ліги – причиною стали відхід Кумана (який отримував 7 млн євро) та продовження контрактів з Фаті та Педрі. Дебют фахівця, як і повідомлялось раніше, має відбутись у дербі з Еспаньйолом – 20 листопада.

Нагадаємо, контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до червня 2023 року. Зараз Хаві у столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б.

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