Райо Вальекано и Барселона открывали программу субботы в чемпионате Испании. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Барселона провела серию невнятных матчей, но в чемпионате имела две победы подряд. Международная пауза добавила проблем Хави – тер Штеген получил микроповреждение, а Гави вообще вылетел до конца сезона.

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Первый тайм подтвердил игровой кризис Барсы. Каталонцы создали мизер у чужих ворот, зато у своих "привозили" регулярно. На 39-й пришло наказание. Стандарт привел к хаосу в штрафной площадке Пеньи. Райо нанес несколько ударов подряд, и Унаи Лопес с дальней дистанции "прошил" резервного кипера гостей.

Хави произвел две замены на старте второй половины, но резкого прогресса не было. Лишь под занавес встречи Барса устроила нечто похожее на штурм. Рафинья попал в штангу, а на 82-й удалось отыграться. Иньиго запустил Бальде по флангу, тот одним касанием переправил в борьбу Левандовски и Лежена. Центрбек Райо сделал все сам, переправив мяч в собственные ворота.

Счет 1:1 продержался до финального свистка. Барселона дает шанс оторваться другим претендентам на чемпионство – сейчас у Реала одно очко запаса, а у Жироны украинских легионеров три.

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