Райо Вальєкано та Барселона відкривали програму суботи в чемпіонаті Іспанії. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Барселона провела серію невиразних матчів, але в чемпіонаті мала дві перемоги поспіль. Міжнародна пауза додала проблем Хаві – тер Штеген зазнав мікропошкодження, а Гаві взагалі вилетів до кінця сезону.

Ла Ліга – про Довбика: "Сенсація лідера і синонім небезпеки"

Перший тайм підтвердив ігрову кризу Барси. Каталонці створили мізер біля чужих воріт, зате біля своїх "привозили" регулярно. На 39-й прийшло покарання. Стандарт призвів до хаосу в карному майданчику Пеньї. Райо завдав кілька ударів поспіль, і Унаї Лопес з дальної відстані "прошив" резервного кіпера гостей.

Хаві провів дві заміни на старті другої половини, але різкого прогресу не було. Лише під завісу зустрічі Барса влаштувала щось схоже на штурм. Рафінья влучив у стійку, а на 82-й вдалося відігратись. Іньїго запустив Бальде по флангу, той одним дотиком переправив у боротьбу Лєвандовскі та Лежена. Центрбек Райо все зробив сам, переправивши м'яч у власні ворота.

Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка. Барселона дає шанс відірватися іншим претендентам на чемпіонство – наразі Реал має одне очко запасу, а Жирона українських легіонерів три.

Алавес переграв Гранаду – сенсаційний вундеркінд знову забив і створив ще один гол