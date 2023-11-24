"Артем Довбик является синонимом опасности. Запомните его имя. Довбик – сенсация лидера.

Жирона привлекла к основе еще одного украинца – экс-хавбек Динамо провел тренировку с Довбиком и Цыганковым

Его результативность стала настоящим открытием. Он забивает почти один гол за игру (0,8), к тому же 20% его ударов заканчиваются голом. Он также имеет очень положительное влияние на голевые моменты, которые он создает, это можно подтвердить его четырьмя ассистами. Он является игроком своей команды с наибольшим количеством атакующих действий, с помощью которых он создает голевые моменты.

Его игре хватает интенсивности, и он является вторым игроком в своей команде с наибольшим количеством действий на максимальной интенсивности, на скорости более 28 км/ч. Без сомнения, полноценный, мощный игрок с видением игры, который помогает своей замечательной команде произвести фурор сезона", – анализирует игру украинца официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, в текущем сезоне Довбик в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Его клуб сейчас лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на 2 очка.

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