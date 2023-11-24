Алавес открыл счет уже на 11-й минуте в результате прострела Хави Лопеса. Самуэль Омородион должен был замыкать, однако его опередил защитник Рауль Торренте – это был автогол. Мяч просто перелетел через голкипера. 1:0.

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На 38-й же хозяева удвоили преимущество. Абде Реббах получил пас от Хави Лопеса и нанес удар с левого края штрафной. Мяч приземлился точно под дальней стойкой. 2:0! Ну а через 9 минут после перерыва Омородион довел дело до разгрома, замкнув навес от Луиса Риохи – 3:0!

Таким образом, 19-летний испанский вундеркинд не только отличился в воротах своей родной команды, но и провел 4-й гол в 12-ти матчах Ла Лиги 2023/24. Причем он уже забивал Барселоне, Атлетико и Вильяреалу. Стоит присмотреться к этому нападающему.

Гранада забила гол престижа на 86-й минуте, да и тот с пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу Алавеса со счетом 3:1 – благодаря этому успеху баски поднялись с 15-й на 12-ю позицию. "Насриды" остаются в зоне вылета, продолжив безвыигрышную серию в Примере до 11-ти матчей.

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