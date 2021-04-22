Нападающий Барселоны Усман Дембеле вернулся в лазарет каталонцев перед матчем против Хетафе.

Усман Дембеле из-за травмы пропустит поединок 31-го тура Ла Лиги против Хетафе, сообщает официальный сайт клуба.

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Врачи каталонского клуба диагностировали 23-летнего форварда повреждения лобковой кости. О сроках восстановления Усмана пока не сообщается.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 24-х матчах, в которых отметился 5-ю голами. В 2017-м Барса заплатила за Усмана Боруссии Д 135 млн евро.

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