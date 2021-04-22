Нападник Барси Усман Дембеле повернувся до лазарету каталонців перед матчем проти Хетафе.

Усман Дембеле через травму пропустить поєдинок 31-го туру Ла Ліги проти Хетафе, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лікарі каталонського клубу діагностували 23-річного форварда пошкодження лобкової кістки. Про терміни відновлення Усмана поки не повідомляється.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле зіграв у 24-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами. У 2017-му Барса заплатила за Усмана Борусії Д 135 млн євро.

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