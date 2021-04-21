На днях УЕФА объявил о реформе еврокубков – нововведения вступят в силу в сезоне 2024/25. Все, что известно о новом формате Лиги чемпионов – в материале "Футбол 24".

После длительных консультаций УЕФА все же решился на реформу евротурниров. Лига чемпионов, Лига Европы и новосозданная Лига конференций, первый розыгрыш которой стартует уже через несколько месяцев, в сезоне 2024/25 сменят формат. Союз европейских футбольных ассоциаций отметил, что основная задача изменений – желание идти в ногу со временем и усилить интерес к турнирам путем их совершенствования.

УЕФА официально утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Лига чемпионов в нынешнем формате просуществует еще 3 года, после чего турнир будет проходить по-новому. Дополнительные детали – в частности, конкретные схемы квалификации и посева команд, распределение финансов, коэффициенты и т.п. будут приняты УЕФА до конца 2021-го.

Как изменится ЛЧ

Главные реформы ЛЧ – отказ от группового этапа и увеличение количества участников турнира. Если сейчас в соревнованиях принимают участие 32 команды, то через 3 года их количество возрастет до 36-ти. Но традиционного деления на группы по 4 команды в каждой уже не будет – соперники будут играть по так называемой "швейцарской системе".

Все 36 команд попадут в единую лигу. Каждый клуб, который получит право выступать в ЛЧ, проведет в основном турнире минимум 10 матчей – на 4 больше, чем сейчас. При этом все эти поединки будут против разных соперников – каждая команда сыграет 5 поединков дома, и 5 на выезде. Соответственно, участники Лиги чемпионов смогут противостоять большему количеству соперников топ-класса. По мнению УЕФА, такой формат позволит сохранить турнирную интригу и мотивацию до последнего игрового дня, а также обеспечит большее количество поединков между топ-клубами на ранней стадии соревнований.

Устрой незабываемый просмотр Лиги Чемпионов вместе с футбольным боксом от Pepsi и Lay's. Наблюдай за игрой топовых команд, попивая вкусный напиток и наслаждаясь любимыми чипсами. Футбол вкуснее с Pepsi и Lay's!

Кто выйдет в плей-офф

По итогам всех поединков будет сформирована общая турнирная таблица из 36-ти участников. Как и прежде, за победу команда получит 3 очка, а за ничью – одно. Восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к топ-8.

Те, кто займет места с 9-го по 16-е, на жеребьевке стыковых матчей будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Сеяные команды сыграют ответные матчи на своем поле. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа. С этого момента Лига чемпионов будет проходить в привычном формате двухматчевого плей-офф.

Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат еврокубковый сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы. Из этого следует, что команды, которые проиграют в стыковых матчах за плей-офф ЛЧ, продолжат борьбу в Лиге Европы, но УЕФА пока этого не уточняет.

Квалификация в ЛЧ

Как и сейчас, в Лигу чемпионов будут попадать по итогам национальных чемпионатов – никаких "абонементов" не предусмотрено. Четыре дополнительные места, которые УЕФА вводит, начиная с сезона 2024/25, будут распределяться по следующим критериям:

– Одну путевку получит клуб из пятой ассоциации в рейтинге УЕФА (сейчас такой является Франция). Рейтинг основывается на результатах выступлений клубов ассоциации в пяти предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

– Вторая путевка достанется национальному чемпиону с самым высоким клубным коэффициентом среди всех национальных чемпионов, которые не вышли напрямую в общий этап ЛЧ.

– Еще две путевки получат два клуба с самыми высокими клубными коэффициентами, которые не вышли напрямую в общий этап ЛЧ, но пробились или в квалификацию Лиги чемпионов, или в Лигу Европы, или Лигу конференций.

Формат финала Лиги чемпионов

Здесь решили ничего не менять. Как и сейчас, обладателя трофея определят по итогам одного поединка. Финал ЛЧ сыграют на нейтральном стадионе, который будет объявлен УЕФА заранее.

Дисквалификации на Евро и ЧМ, защита футбола от смерти – Чеферин разнес основателей Суперлиги, а УЕФА угрожает войной