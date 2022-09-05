Форварду сборной Польши уже 34 года, но этот факт не испугал Барселону, поэтому стороны подписали контракт на четыре сезона. Què T'hi Jugues рассекретил некоторые пункты сделки.

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По информации источника, у Левандовски прогрессивная зарплата. За первый сезон в столице Каталонии он заработает 10 миллионов евро, за второй – 13 млн, а за третий – 16 млн. Четвертый год контракта оценен в 13 миллионов, но его может и не быть. Если Роберт в третьем сезоне проведет менее 55% матчей, Барса сможет беспрепятственно прекратить сотрудничество. Размер бонусов для форварда колеблется от 300 тысяч евро до одного миллиона.

К слову, в нынешнем сезоне Роберт Левандовски успел сыграть за свою новую команду всего четыре матча, но уже имеет в своем активе пять забитых мячей.

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