Форварду збірної Польщі вже 34 роки, але цей факт не злякав Барселону, тож сторони підписали контракт на чотири сезони. Què T'hi Jugues розсекретив деякі пункти угоди.

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За інформацією джерела, у Лєвандовскі прогресивна зарплата. За перший сезон у столиці Каталонії він заробить 10 мільйонів євро, за другий – 13 млн, а за третій – 16 млн. Четвертий рік контракту оцінений у 13 мільйонів, але його може й не бути. Якщо Роберт у третьому сезоні проведе менше 55% матчів, то Барса зможе без перешкод припинити співпрацю. Розмір бонусів для форварда коливається від 300 тисяч євро до одного мільйона.

До слова, у нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі встиг зіграти за свою нову команду лише чотири матчі, але вже має у своєму активі п'ять забитих м'ячі.

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