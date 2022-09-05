"Трансфер у Реал –це було найкраще рішення, найкраще, що я міг зробити. Це був великий крок з точки зору спорту та в моєму особистому житті. Мені було 24 роки, і у мене був маленький син. Я не розмовляв іспанською... Коли ви прибуваєте до найбільшого клубу світу, то маєте діяти майже відразу. Це означає: в особистому житті ви повинні все організовувати і водночас повністю віддаватися на полі. З самого початку. Перший день на полі – наче ти на ньому вже десять років. Слава богу, все обійшлося без проблем. Одним словом, це було найкраще, що могло статися зі мною.

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У мене дуже близькі стосунки з президентом Реала. Флорентіно Перес – людина з добрим серцем. З першого дня він дав мені відчуття, що радий бачити мене у своєму клубі. Це щось незвичайне для такого великого клубу, як Реал Мадрид. Я тут уже 8 років. Знаю, що за ці роки Перес ні секунди не думав про те, щоб мене продати. Мій трансфер коштував клубу лише 25 мільйонів євро. Напевно, пізніше я міг би виторгувати для себе більше грошей. У мене чудові стосунки з клубом, я дуже полюбив його. Президент, команда, вболівальники... Ось чому я нікуди не піду.

Суперліга? Ніколи не суперечте своєму президенту! (сміється – прим.). Очевидно, що ідея була та продовжує жити. Вона давно повинна була працювати. Думаю, що доведеться довго її реалізовувати. Я, ймовірно, не побачу її за своєї кар'єри футболіста. Думаю, що я все ще вірю, що Суперліга з’явиться, але не можу сказати, коли.

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Представники АПЛ у минулому сезоні не виграли жодного єврокубкового трофея. Прибутки від телебачення в Англії протягом багатьох років були значно вищими, але це не призвело до того, що англійські команди виграли все. Дякувати Богу, не всі гравці дивляться лише на зарплату. Також важливо перемагати

Кріштіану Роналду досяг вершини не тому, що його ім'я Кріштіану Роналду, а тому, що він витрачає неймовірну кількість часу на роботу. Абсолютна робоча конячка. Це єдиний спосіб дістатися на такий рівень.

Я пам'ятаю перший рік після завершення кар'єри у збірній. Я все ще був у чудовій формі, грав у фіналі Ліги чемпіонів. Це дає мені право ухвалити таке рішення. Звичайно, про ЧС-2022 потрібно говорити. Гравці мають висловити свою думку. Помилки з чемпіонатом світу в Катарі припустилися ще 10 років тому", – сказав Кроос.

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