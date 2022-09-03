Левандовски прямо на улице спел зажигательную песню вместе с болельщиками – вирусное видео
06:30 - Читати українською
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски наслаждается жизнью в Каталонии.
Переход 34-летнего форварда стал грандиозным событием для болельщиков Барселоны. Роберт легко идет на контакт и откровенно кайфует от такого отношения к себе. В сети стало вирусным видео, на котором Левандовски в компании фанов напевает легендарный хит Джипси Кингса "Volare".
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К слову, в нынешнем сезоне польский нападающий успел сыграть за свою новую команду всего три матча, но уже имеет в своем активе четыре забитых мяча.
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