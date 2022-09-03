Переход 34-летнего форварда стал грандиозным событием для болельщиков Барселоны. Роберт легко идет на контакт и откровенно кайфует от такого отношения к себе. В сети стало вирусным видео, на котором Левандовски в компании фанов напевает легендарный хит Джипси Кингса "Volare".

"Это благословение": Хави описал роль Левандовски в Барселоне, отметив не только голы

К слову, в нынешнем сезоне польский нападающий успел сыграть за свою новую команду всего три матча, но уже имеет в своем активе четыре забитых мяча.