Футбольный директор Матеу Алемани досрочно покинет свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт функционера был рассчитан до 2024 года, однако он захотел присоединиться к другому проекту. Алемани пообещал Лапорте довести все соглашения межсезонья до конца, хотя формально покинет Барсу 1 июля. "Кулес" попытаются найти замену и реорганизовать свою работу в спортивном секторе.

Алемани сопровождал Лапорту со времен победы на президентских выборах 2 года назад. Удержать Лионеля Месси не удалось, но директор Барселоны находил возможность подписывать топ-игроков в сложных финансовых условиях – Левандовски, Рафинья, Кунде и т.д.

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