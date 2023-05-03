Футбольний директор Матеу Алемані достроково залишить свою посаду, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт функціонера був розрахований до 2024 року, однак він захотів приєднатися до іншого проекту. Алемані пообіцяв Лапорті довести усі угоди міжсезоння до кінця, хоча формально покине Барсу 1 липня. "Кулес" спробують знайти заміну і реорганізувати свою роботу у спортивному секторі.

Алемані супроводжував Лапорту з часів перемоги на президентських виборах 2 роки тому. Втримати Ліонеля Мессі не вдалося, але директор Барселони знаходив можливість підписував топ-гравців у складних фінансових умовах – Лєвандовскі, Рафінья, Кунде тощо.

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