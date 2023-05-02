Клуб принял решение не предлагать продление контракта 35-летней звезде, утверждает L'Équipe.

ПСЖ готовит революцию на сотни миллионов евро – минус Месси и 4 трансфера

Последние 48 часов подтолкнули боссов ПСЖ к такому радикальному шагу. Месси и без того крутил носом и позволил себе без разрешения клуба отправиться в Саудовскую Аравию в рамках рекламного контракта с туристическим агентством. Чемпиона мира отстранили на две недели, поэтому ему осталось провести считанные матчи в футболке команды из столицы Франции.

Напомним, для Лео это второй сезон в составе ПСЖ. Пока аргентинец может похвастаться только одним титулом чемпиона Франции и одним Суперкубком. Индивидуальная статистика – 71 матч, 31 гол и 34 ассиста.

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