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Барселона сегодня получит ответ Валенсии по Родриго – форвард уже определился со своим будущим

18:33 85 Читати українською
Барселона сегодня получит ответ Валенсии по Родриго – форвард уже определился со своим будущим
Родриго / Getty Images

Переговоры между Барселоной и Валенсией по трансферу нападающего Родриго близки к своему завершению.

Сегодня (27 января) владелец левантийского клуба Питер Лим должен ответить на предложение "блаугранас", утверждает Diario Sport.

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Сам Родриго согласился на переезд в столицу Каталонии, однако он не собирается давить на руководство Валенсии и требовать трансфера. "Летучие мыши" хотят заранее найти замену для своего звездного форварда, поэтому переговоры с Барселоной затянулись. Проблемой стали и условия перехода – действующие чемпионы Испании рассчитывают арендовать Родриго с правом выкупа, а Валенсия настаивает на полноценном трансфере.

К слову, нападающий сборной Испании провел в текущем сезоне 22 поединка за левантийцев, отметившись 4 голами и 10 ассистами.

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