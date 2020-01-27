Барселона сьогодні отримає відповідь Валенсії щодо Родріго – форвард вже визначився зі своїм майбутнім

Переговори між Барселоною та Валенсією щодо трансферу нападника Родріго близькі до свого завершення.

Сьогодні (27 січня) власник левантійського клубу Пітер Лім повинен відповісти на пропозицію "блаугранас", стверджує Diario Sport.

"80 мільйонів євро – занадто мало", – Морено відлякує Барселону космічною сумою за Бен-Єддера

Сам Родріго погодився на переїзд у столицю Каталонії, однак він не збирається тиснути на керівництво Валенсії і вимагати трансферу. "Кажани" хочуть заздалегідь знайти заміну для свого зіркового форварда, тому переговори з Барселоною затягнулися. Проблемою стали і умови переходу – чинні чемпіони Іспанії розраховують орендувати Родріго з правом викупу, а Валенсія наполягає на повноцінному трансфері.

До слова, нападник збірної Іспанії провів у поточному сезоні 22 поєдинки за левантійців, відзначившись 4 голами та 10 асистами.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду