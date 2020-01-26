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"80 млн евро – слишком мало", – Морено отпугивает Барселону космической суммой за Бен-Йеддера

21:54 80 Читати українською
"80 млн евро – слишком мало", – Морено отпугивает Барселону космической суммой за Бен-Йеддера
Роберт Морено / Getty Images

Главный тренер Монако Роберт Морено четко ответил на слухи об интересе Барселоны к форварду Виссаму Бен-Йеддеру.

Каталонцам придется серьезно раскошелиться ради подписания звезды княжеского клуба.

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"Я ничего об этом не знаю. Но если они заплатят 200 миллионов евро, то мы можем поговорить. 80 миллионов – слишком мало", – приводит слова Морено France Football со ссылкой на Canal +.

К слову, именно Бен-Йеддер является лучшим бомбардиром текущего сезона Лиги 1 – в активе француза 14 голов и 5 ассистов.

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