Ультрас парижского клуба заняли сторону руководителей ПСЖ, а не самого Месси. Перед въездом на территорию штаб-квартиры парижан болельщики выкрикивали оскорбительные заряды в адрес Месси: "Лионель – сын шл*хи".

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Как информирует El Chiringuito TV, помимо аргентинца досталось также Неймару, Марко Верратти и главному тренеру ПСЖ Кристофу Гальтье.

Другая часть протестующих болельщиков ополчилась против клубного руководства. Они призвали руководителей клуба уйти в отставку: "Уходите в отставку! Верните нам Месси, он наш герой!".

Напомним, что на днях Месси слетал в Саудовскую Аравию, не получив одобрение от клуба. Он предупредил ПСЖ о своей поездке, но клуб отказал игроку. Несмотря на отказ, аргентинец всё равно отправился на Средний Восток.

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