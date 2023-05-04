Пригоди аргентинця у Франції закінчилися після скандалу з його від'їздом до Саудівської Аравії. Каталонці прагнуть повернути семиразового володаря "Золотого м'яча" до Іспанії. Вони не витрачають час дарма і вже зробили офіційну пропозицію.

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Як повідомляє журналіст Альфредо Мартінес, Барселона пропонує Лео Мессі контракт до 2025 року (1+1), а також зарплатню у розмірі 13 мільйонів євро за сезон. Оточення гравця поки ніяк не прокоментувало цю інформацію. Зазначимо, що в ПСЖ аргентинець отримував близько 30 мільйонів за рік.

Лео Мессі виступав за Барселону з 2003 по 2021 роки. Він провів у складі "блаугранас" 778 матчів, в яких забив 672 голи.

| BREAKING: FC Barcelona's official offer to Leo Messi: Contract until 2025 (1+1 years), with a salary of €13M/year net. It's decided!@Alfremartinezz [️] pic.twitter.com/vKq19MC9Ix — Managing Barça (@ManagingBarca) May 4, 2023

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