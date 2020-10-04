Каталонцы сделали "горожанам" второе предложение по 19-летнему центрбеку, информирует Marca.

Барселона и Арсенал останутся ни с чем – Лион определился относительно судьбы двух своих звезд

На удивление, новая ставка была меньше, чем предыдущая. Ранее Барселона предлагала за Гарсию 8+2 млн евро, а теперь только 5 млн с более скромными бонусами. Манчестер Сити сразу отклонил и вторую попытку "блаугранас". Английский гранд настаивает на 30 млн за игрока, но Барселона готова подождать до следующего лета и забрать молодого центрбека бесплатно.

Добавим, что Гарсия провел всего два матча в сезоне 2020/21, результативными действиями не отличался.

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