Барселона и Арсенал останутся ни с чем – Лион определился относительно судьбы двух своих звезд
Лион таки удержался от соблазна продать лидеров команды в нынешнее межсезонье.
Хавбек Хуссем Ауар и форвард Мемфис Депай останутся в составе "ткачей", утверждает RMC Sport.
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В течение всего трансферного окна не утихали слухи вокруг звезд полуфиналиста Лиги чемпионов. Ауара хотел Арсенал, а Рональд Куман звал Депая в Барселону. Впрочем, Лион уговорил игроков остаться в команде как минимум на еще один сезон. Ожидается, что они оба будут в составе на сегодняшний матч Лиги 1 против Марселя.
Добавим, что контракт Депая с "ткачами" завершается следующим летом, нынешняя цена форварда за Transfermarkt – 44 млн евро. Соглашение Ауара рассчитано до лета 2023-го, хавбек оценивается в 49,5 млн.
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