Хавбек Хуссем Ауар и форвард Мемфис Депай останутся в составе "ткачей", утверждает RMC Sport.

Лион официально завершил подписание Пакета

В течение всего трансферного окна не утихали слухи вокруг звезд полуфиналиста Лиги чемпионов. Ауара хотел Арсенал, а Рональд Куман звал Депая в Барселону. Впрочем, Лион уговорил игроков остаться в команде как минимум на еще один сезон. Ожидается, что они оба будут в составе на сегодняшний матч Лиги 1 против Марселя.

Добавим, что контракт Депая с "ткачами" завершается следующим летом, нынешняя цена форварда за Transfermarkt – 44 млн евро. Соглашение Ауара рассчитано до лета 2023-го, хавбек оценивается в 49,5 млн.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду