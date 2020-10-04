Каталонці зробили "містянам" другу пропозицію щодо 19-річного центрбека, інформує Marca.

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На диво, нова ставка була меншою, ніж попередня. Раніше Барселона пропонувала за Гарсію 8+2 млн євро, а тепер лише 5 млн зі скромнішими бонусами. Манчестер Сіті відразу відхилив і другу спробу "блаугранас". Англійський гранд наполягає на 30 млн за гравця, але Барселона готова почекати до наступного літа і забрати молодого центрбека безкоштовно.

Додамо, що Гарсія провів лише два матчі у сезоні 2020/21, результативними діями не відзначався.

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