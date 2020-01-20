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Барселона сделала более тысячи передач в матче с Гранадой – это третий результат в истории клуба

10:43 93 Читати українською
Барселона сделала более тысячи передач в матче с Гранадой – это третий результат в истории клуба
Барселона – Гранада / Фото Daily Mail

Похоже, Барса решила поностальгировать за игрой в стиле "тики-така".

76’ Лионель Месси
 
Герман Санчес 70’
70’ Герман Санчес
76’ Лионель Месси

В рамках 20-го тура Ла Лиги Барса под руководством нового тренера Кике Сетьена принимала Гранаду (1:0). Интересно, что за игру хозяева сумели осуществить 1005 передач, сообщает Marca со ссылкой на портал Opta.

Роскошная комбинация подопечных Сетьена в видеообзоре матча Барселона – Гранада – 1:0

Это третий результат в истории клуба по этому показателю. Рекордное количество пасов было зафиксировано в 2011-м и 2012 годах, тогда каталонцы за игру сумели отдать 1046 и 1045 передач. Стоит отметить, что в обоих случаях соперником "блаугранас" был Леванте.

После 20-ти туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал по дополнительным показателям.

Барселона – Гранада: Сетьен нарисовал красноречивую картину, герой из Ла Масии засиял, Месси – спасение от стерильности

blog_ava
Барселона – Гранада: Сетьен нарисовал красноречивую картину, герой из Ла Масии засиял, Месси – спасение от стерильности
02:16
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Барселона Барселона Испания Рекорды Барселона - Гранада
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