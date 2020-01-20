Барселона – Гранада: Сетьен нарисовал красноречивую картину, герой из Ла Масии засиял, Месси – спасение от стерильности

"Блаугранас" минимально победили Гранаду (1:0) в матче 20 тура Примеры. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

С первого матча стало заметно, что команду возглавил Кике Сетьен. Тотальное владение мячом и огромное количество мелких передач. На старте встречи красивые позиционные атаки завершал Ансу Фати, но ему в каждом эпизоде ​​немного не хватало для гола. Лео Месси остро пробивал со штрафных – преимущественно над воротами.

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В конце первого тайма аргентинец должен был забивать после классной многоходовки и прострела Альбы, однако пробил мимо штанги. Гранада первый и единственный удар до перерыва нанесла на 28-й минуте – не попал в створ Карлос Фернандес.

Сразу после отдыха издалека пушки разрядили Месси и Ракитич, но мяч разминулся с воротами. Очередная эффектная атака – однако оборона Гранады в последний момент выбивает мяч. Еще один штрафной Месси – заблокировали.

На 67-й минуте гости едва не шокировали Камп Ноу, когда Брис Этеки из-за пределов штрафной попал в штангу, получив достаточно свободы и времени для подготовки удара. А дальше произошли ключевые события матча. Херман Санчес заработал вторую желтую и оставил Гранаду в меньшинстве, а Кике Сетьен выпустил на поле Рикарда Пуча.

Молодой воспитанник принял участие в решающей атаке. "Блаугранас" наконец-то довели до логического завершения фирменную комбинацию. В финальной стадии Гризманн пробросил в штрафную, Видаль пятой продлил на Месси, а Лео голом принес Барселоне победу!

До конца встречи каталонцы могли закрепить преимущество усилиями того же Месси и Гризманна, но ограничились минимальной викторией. Барселона набрала 43 очка и догнала Реал на вершине Примеры. Гранада имеет в активе 27 баллов – 10 место.

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Барселона Сетьена – красноречивая картина с первого матча

Новый тренер Барселоны – фанат Кройфа и Гвардиолы. Если вы в общих чертах знакомы с его работой в Лас-Пальмасе и Бетисе, то примерно представляли, как будет играть каталонский гранд. Кике Сетьен не разочаровал ценителей своего стиля. В дебютном матче под его руководством:

– Барселона 83% времени владела мячом;

– каталонцы сделали 1005 передач с точностью 92%;

– Бускетс, которого обожает Сетьен, отдал больше точных передач (142), чем вся Гранада (130);

– Барса допустила у своих ворот моментов на мизерные 0.18 xG при одном ударе из штрафной.

"Блаугранас" в одно касание строили эффектные комбинации через все поле, образцово контролировали мяч, легко разбивали любой прессинг, забили классный гол. Трибуны Камп Ноу точно получили порцию ностальгии от "возвращения к традициям". Получили то, чего хотели, ради чего приглашали Кике.

Но долго ли их будет забавлять стерильное владения имени Сетьена? Ведь голевых шансов было не так много. И почти все они создавались по инициативе Месси (9 ударов из 18 нанес Лионель – на 0.94 xG из 1.42 xG). Кажется, зависимость осталась, но с выводами подождем.

Один із найкращих

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Барселона сыграла по асимметричной схеме, где в начальной стадии атак было 3 центрбека (Серхи Роберто, Пике и Умтити). Бетис Сетьена использовал "back 3", поэтому это не совсем сюрприз, но решение оригинальное и не прогнозированное. Это помогло эффективно разыгрывать от вратаря и снизило риски ошибок обороны, которые у Барсы в последнее время случаются регулярно.

Кике Сетьену приглянулся 20-летней воспитанник клуба Рики Пуч. У паренька хорошая пресса и замечательная репутация среди болельщиков Барселоны, но в первую команду его полноценно не привлекали. Ходят слухи, что сенаторам команды не нравится поведение Пуча в раздевалке, а также он слаб физически (56 килограммов).

Однако Сетьен увидел в нем идеальные качества для своего стиля и сразу привлек Рики к тренировкам с основой. А в первом же матче выпустил на поле – на 71-й минуте вместо Ракитича. Пуч оправдал доверие тренера – начал голевую атаку, выцарапав мяч на фланге.

За отведенные 20 минут Пуч отдал больше пасов (39), чем любой игрок Гранады (36) за весь матч. Сегодня он понравился всем, а Сетьен ставкой на воспитанника Ла Масии заработал себе еще больше вистов среди сторонников "блаугранас".

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