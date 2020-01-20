Барселона здійснила більше тисячі пасів у матчі з Гранадою – це третій результат в історії клубу

Схоже, Барса вирішила поностальгувати за грою в стилі "тікі-така".

В рамках 20-го туру Ла Ліги Барса під керівництвом нового тренера Кіке Сетьєна приймала Гранаду (1:0). Цікаво, що за гру господарі зуміли здійснити 1005 передач, повідомляє Marca з посиланням на портал Opta.

Розкішна комбінація підопічних Сетьєна у відеоогляді матчу Барселона – Гранада – 1:0

Це третій результат в історії клубу за цим показником. Рекордна кількість пасів була зафіксована у 2011-му та 2012 роках, тоді каталонці за гру зуміли віддати 1046 і 1045 передач відповідно. Варто відзначити, що в обох випадках суперником "блаугранас" був Леванте.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал за додатковими показниками.

Барселона – Гранада: Сетьєн намалював красномовну картину, герой з Ла Масії засяяв, а Мессі – порятунок від стерильності