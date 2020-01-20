Роскошная комбинация подопечных Сетьена в видеообзоре матча Барселона – Гранада – 1:0

Барселона принимала Гранаду в 20 туре Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Барселона – Гранада.

Барселона традиционно забрала контроль мяча с первых минут игры и не отдавала его до финального свистка. Несмотря на такое доминирование соперника, гости смогли продержаться первую половину встречи без пропущенных голов.

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После перерыва картина игры не изменилась. Ближе к концу поединка игроки Барсы провели образцовую комбинацию, которая завершилась точным ударом лидера каталонцев Лионеля Месси.

Дебютная победа Кике Сетьена во главе "блаугранас" сохранила команду на первом месте Ла Лиги. Гранада – на 10-й строчке.

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