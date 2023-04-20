Каталонський клуб вже раніше заявив про наміри повернути Ліонеля Мессі. Тепер від слів Барса переходить до дій.

Барса підготувала першу пропозицію 35-річному аргентинцю, стверджує Sport.es. Це контракт на 2 роки із зарплатнею у 25 мільйонів євро до сплати податків та можливістю достроково піти влітку 2024-го.

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"Чистими" Лео може заробляти близько 13 мільйонів на рік, приблизно стільки ж отримує зараз Роберт Лєвандовскі. Проте цей запропонований заробіток буде вчетверо меншим, ніж Мессі мав під час свого останнього сезону на Камп Ноу (100 мільйонів брутто).

Очікується, що чемпіону світу незабаром озвучать цю пропозицію. Проте перед цим "блаугранас" ще звернуться у Ла Лігу, щоб там оцінили її на відповідність фінансовому фейр-плей, інформує Mundo Deportivo.

Наразі відомо точно лише одне – влітку Барсі доведеться продавати своїх гравців або ж суттєво скорочувати фонд заробітної плати. Лише за цієї умови потенційному поверненню Мессі бути.

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