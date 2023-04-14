Новоиспеченный чемпион мира Лео Месси во время рекламной кампании из Louis Vuitton отреагировал на сообщение СМИ о смене клуба.

"Не знаю, что будет дальше. Мне нравится представлять, думать о вещах, которые могут произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее. Как пожелает Господь, так все и будет", – сказал Лео, не подтвердив, но и не опровергнув слухи об уходе из ПСЖ.

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Напомним, что контракт 35-летнего аргентинца истекает 30 июня этого года. Месси не спешит продолжать сотрудничество с парижанами и ждет предложений от Барселоны. Возвращение в Испанию – его приоритет.

Фанаты парижского гранда неоднократно освистывали Лео на домашних матчах из-за очередного провала в Лиге чемпионов. Тем не менее, он может похвастаться роскошной статистикой в текущем сезоне: 34 матча, 19 голов и 18 ассистов во всех турнирах.

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