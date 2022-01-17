Барселона сама ищет новый клуб Дембеле – два "богача" из АПЛ уже получили выгодные предложения
Каталонский клуб пытается получить хоть какую-то выгоду из прощания с Усманом Дембеле.
Француз шокировал Барселону в переговорах по новому контракту. Запросы футболиста оказались непосильными, потому переговоры были завершены. Срок действия текущего соглашения Дембеле истекает уже летом.
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По информации Sport.es, Барса хочет продать Усмана во время зимнего трансферного окна. Даже минимальная сумма улучшит финансовую ситуацию, ведь сейчас последний шанс заработать хоть что-нибудь. При этом клуб не знает, подписал ли он с кем-то предварительный контракт.
Отмечается, что каталонцы сами обратились к Ньюкаслу и Манчестер Юнайтед, которые ранее проявляли интерес к 24-летнему французу. Самым богатым клубам АПЛ поступило предложение подписать Дембеле всего за 20 млн евро. В свое время Барселона заплатила за этого футболиста 135 млн.
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