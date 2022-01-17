Француз шокував Барселону в переговорах щодо нового контракту. Запити футболіста виявилися непосильними, тому переговори були завершені. Термін дії чинної угоди Дембеле завершується вже влітку.

Дембеле выбивал из Барселоны неадекватные деньги – 200 млн евро для "звезды мирового уровня" и его агента

За інформацією Sport.es, Барса хоче продати Усмана під час зимового трансферного вікна. Навіть мінімальна сума покращить фінансову ситуацію, адже зараз останній шанс заробити бодай щось. При цьому клуб не знає, чи вінгер підписав із кимось попередній контракт.

Зазначається, що каталонці самі звернулися до Ньюкасла та Манчестер Юнайтед, які раніше проявляли інтерес до 24-річного француза. Найбагатшим клубам АПЛ надійшла пропозиція підписати Дембеле лишень за 20 млн євро. Свого часу, Барселона заплатила за цього футболіста 135 млн.

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