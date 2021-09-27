"Блаугранас" не будут оспаривать дисквалификацию нидерландца, сообщает официальный сайт клуба.

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Куман получил бан на 2 матча из-за удаления в 6-м туре Ла Лиги. Половину наказания тренер уже отбыл. Однако, Барса не будет подавать апелляцию, хотя решила побороться за Серхио Бускетса. Хавбек получил желтую карточку против Кадиса и сыграл с Леванте в 7-м туре. Именно последнее обстоятельство остановила каталонцев от немедленного обжалования.

К слову, в матче против "лягушек" действиями Барселоны руководил ассистент Кумана Альфред Шрёдер. Отдельная испанские медиа даже приписали уверенный разгром Леванте именно его действиям.

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