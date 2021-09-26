Барселона, неплохо начавшая сезон, но резко притормозившая впоследствии, рассматривала поединок с Леванте, как хорошую возможностью исправить нетипичное для себя турнирное положение. "Лягушки", не знавшие пока вкуса побед в Примере, были хорошим спарринг-партнером накануне выездного матча Лиги чемпионов с Бенфикой. Рональд Куман не смог присутствовать на матче из-за дисквалификации, поэтому действиями "блаугранас" руководил его помощник Альфред Схрьодер.

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Команды начали осторожно, не форсируя события. И уже на 5-й минуте хозяева заработали право на пенальти. Депай ворвался в штрафную соперника, Неманья Радоя не успел убрать ногу, нидерландец споткнулся и упал на газон. Арбитр указал на точку и сам виновник реализовал приговор сопернику.

Каталонцы решили закрепить успех и взялись прессинговать соперника у его же штрафной. В одном из эпизодов мяч достался Коутиньо и бразилец закрутил в дальний угол. Айтор Фернандес среагировал и не позволил удвоить счет.

Однако долго ждать не пришлось. Сержиньйо Дест в очередной атаке прошел по левому флангу и вывел Люка де Йонга один на один с голкипером. Нидерландец в районе одиннадцатиметровой отметки шагом в сторону дезориентировал кипера и легко прошил Фернандеса. Отличное начало для Барселоны.

Пике в середине тайма едва не забил третий гол "блаугранас". После розыгрыша углового и прострела на дальнюю штангу, он пробивал уже в пустые ворота, но мяч банально свалился Жерару с ноги и болельщики валенсийцев с облегчением выдохнули. Депай до перерыва дважды имел возможность оформить дубль, но желание сыграть в красивый футбол, продемонстрировать утонченный дриблинг завершалось потерями мяча в выгодных позициях.

Гави в конце тайма поскупился отдать на де Йонга в штрафной и пытался перебросить кипера, чтобы вписать свое имя в протокол. Айтор прочитал замысел 17-летнего полузащитника и нейтрализовал угрозу. За 2 минут до свистка Депай мог реабилитироваться за упущенные моменты и головой целил под перекладину – первый номер Леванте в сногсшибательном прыжке перевел сферу на угловой. Все попытки "лягушек" как-то обострить захлебывались на подступах к воротам Барселоны – подопечные Пако Лопеса не удосужились хотя бы на один удар в створ ворот соперника.

После перерыва картина не изменилась – каталонцы монотонно накатывали атаки на ворота Леванте, валенсийцы на жилах отбивались и очень редко доходили до владений тер Штегена. На 65-й минуте Барса убежала в стремительную контратаку 3 в 2, Депай получил сферу на левом фланге, вышел один на один с Айтором, однако не смог переиграть последнего. Впоследствии Рики Пуч накрутил защиту Леванте в штрафной и уже видел сферу в воротах, но за мгновение до удара мяч был выбит из под его ног на угловой.

В середине второй сорокапятиминутки Гави простреливал на де Йонга и Серхио Поштиго едва не срезал мяч в собственные ворота, блокируя передачу соперника. Леванте понемногу убаюкал Барселону своей беспомощностью и... едва не забил. Только реакция тер Штегена спасла "блаугранас" после выстрела в упор.

За 10 минут до конца матча произошло то, чего все ждали почти год – на поле появился Ансу Фати. 18-летний форвард пропустил 322 дня и дебютировал под номером 10. Трибуны овациями встретили футболиста. Его желание забить в первом же матче после возвращения зашкаливало и в одном из эпизодов он даже оказался на газоне, требуя пенальти. Однако, чуда не произошло и матч продолжился.

Уже в добавленное время Фати все-таки доказал, что ждали его не зря: Депай начал атаку, сфера транзитом попала к Ансу, он протоптался с мячом к линии штрафной, решился на дальний удар и... был вознагражден! Невероятное возвращении!

Победа принесла Барселоне 12 очков и подняла на 5-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Леванте с 4-мя пунктами остался семнадцатым.