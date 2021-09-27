"Блаугранас" не оскаржуватимуть дискваліфікацію нідерландця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Куман отримав бан на 2 матчі через вилучення в 6-му турі Ла Ліги. Половину покарання тренер вже відбув. Однак, Барса не подаватиме апеляцію, хоча вирішила поборотися за Серхіо Бускетса. Хавбек отримав жовту картку проти Кадіса та зіграв проти Леванте в 7-му турі. Саме остання обставина зупинила каталонців від негайного оскарження.

До слова, в матчі проти "жаб" діями Барселони керував асистент Кумана Альфред Шрьодер. Окрема іспанські медіа навіть приписали впевнений розгром Леванте саме його діям.

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