Нидерландец считает, что стиль младшего соотечественника не подходит Барселоне.

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"Я сомневаюсь, что Мемфис действительно сможет адаптироваться в Барсе. Я думаю, что он хороший игрок, но он больше артист, индивидуалист. Он знает свое дело и упорно его делает.

Считаю, что в отличной команде нужно быть более командным игроком. Вы должны вместе атаковать и передавать друг другу мяч. И мне кажется, что это не его игра. Не знаю, хватит ли его на элитный клуб", – цитирует ван Бастена Football365.fr.

Напомним, что Мемфис Депай перебрался в Барселону летом. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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