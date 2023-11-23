Барселона получила от Ла Лиги разрешение на регистрацию Витора Роке вместо полузащитника Гави. Как информирует Mundo Deportivo, он перейдёт в аренду до июня 2024 года.

Гави получил письмо поддержки от злейшего врага

Каталонский клуб объявил о подписании Роке летом 2023 года, но из-за финансовых проблем Барселоны сам бразилец должен был оказаться в стане блаугранас перед сезоном 2024/25. Теперь же, в связи с травмой Гави, "блаугранас" сможет заявить Роке уже зимой – клуб имеет право подписать игрока, который будет зарабатывать 80% от зарплаты Гави. Барселона сможет не включать эти данные в финансовые отчеты.

Роке станет единственным новичком каталонцев в зимнее трансферное окно.

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