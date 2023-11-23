Барселона решила давнюю проблему – травма Гави "помогла"
Барселона сможет заявить зимой форварда Атлетико Паранаэнсе Витора Роке.
Барселона получила от Ла Лиги разрешение на регистрацию Витора Роке вместо полузащитника Гави. Как информирует Mundo Deportivo, он перейдёт в аренду до июня 2024 года.
Гави получил письмо поддержки от злейшего врага
Каталонский клуб объявил о подписании Роке летом 2023 года, но из-за финансовых проблем Барселоны сам бразилец должен был оказаться в стане блаугранас перед сезоном 2024/25. Теперь же, в связи с травмой Гави, "блаугранас" сможет заявить Роке уже зимой – клуб имеет право подписать игрока, который будет зарабатывать 80% от зарплаты Гави. Барселона сможет не включать эти данные в финансовые отчеты.
Роке станет единственным новичком каталонцев в зимнее трансферное окно.
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