Барселона отримала від Ла Ліги дозвіл на реєстрацію Вітора Роке замість півзахисника Гаві. Як інформує Mundo Deportivo, він перейде в оренду до червня 2024 року.

Гаві отримав лист підтримки від найлютішого ворога

Каталонський клуб оголосив про підписання Роке влітку 2023 року, але через фінансові проблеми Барселони сам бразилець мав опинитися в стані "блаугранас" перед сезоном 2024/25. Тепер же, у зв'язку з травмою Гаві, Барса зможе заявити Роке вже взимку – клуб має право підписати гравця, який зароблятиме 80% від зарплати Гаві. Барселона зможе не включати ці дані у фінансові звіти.

Очікується, що Роке стане єдиним новачком каталонців у зимове трансферне вікно.

Відбір на Євро-2024: Іспанія переграла Грузію, Норвегія врятувала яскраву нічию з Шотландією