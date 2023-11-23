Барселона вирішила давню проблему – травма Гаві "допомогла"
Барселона зможе заявити взимку форварда Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке.
Барселона отримала від Ла Ліги дозвіл на реєстрацію Вітора Роке замість півзахисника Гаві. Як інформує Mundo Deportivo, він перейде в оренду до червня 2024 року.
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Каталонський клуб оголосив про підписання Роке влітку 2023 року, але через фінансові проблеми Барселони сам бразилець мав опинитися в стані "блаугранас" перед сезоном 2024/25. Тепер же, у зв'язку з травмою Гаві, Барса зможе заявити Роке вже взимку – клуб має право підписати гравця, який зароблятиме 80% від зарплати Гаві. Барселона зможе не включати ці дані у фінансові звіти.
Очікується, що Роке стане єдиним новачком каталонців у зимове трансферне вікно.
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