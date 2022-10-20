Барселона была взбешена поражением от Реала в предыдущем туре Примеры. Хави серьезно настроил своих подопечных. Каталонцы сразу установили контроль и начали давить на чужие ворота. Это ожидаемо принесло успех в конце первого тайма, когда "блаугранас" устроили разгром за 7 минут.

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На 31-й Альба прострелил в штрафную на Левандовски, поляк отыграл двух защитников и кипера одним разворотом. Оставалось поразить полупустые ворота, с чем форвард справился. "Желтая субмарина" попыталась атаковать в ответ, но обрезалась. Гави промчался по центру, отдал на фланг Роберту, а тот с линии штрафной результативно пробил в дальний угол ворот.

Третий гол в свой актив записал Фати, но огромная заслуга в этом Торреса. Ферран обошел нескольких игроков, прострелил во вратарскую на Ансу. Первым касанием переправить мяч за линию не удалось, но добивание пяткой помогло. В последний раз талантливый испанец забивал на Камп Ноу еще в прошлом сезоне.

Второй тайм был менее насыщен событиями. Главными героями стали тренеры, использовавшие по 5 замен. Едва ли не лучший момент имел Рафинья, который появился на замену, но сфера после его удара пролетела мимо дальней стойки. Торрес мог к ассисту добавить гол, реализация подвела. Педри стрелял из-за пределов штрафной – тоже мимо.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны, набравшей 25 зачетных баллов и сократившую отставание от Реала до 3 пунктов. Вильярреал же опустился на 9 строчку, имея в активе 16 пунктов.