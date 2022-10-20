Барселона була розлючена поразкою від Реала у попередньому турі Прімери. Хаві серйозно налаштував своїх підопічних. Каталонці одразу ж встановили контроль та почали тиснути на чужі ворота. Це очікувано принесло успіх наприкінці першого тайму, коли "блаугранас" влаштували розгром за 7 хвилин.

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На 31-й Альба прострілив у штрафний на Лєвандовскі, поляк відіграв двох оборонців та кіпера одним розворотом. Залишалось влучити у напівпорожні ворота, з чим форвард впорався. "Жовта субмарина" спробувала атакувати у відповідь, але обрізалась. Гаві промчався центром, віддав на фланг Роберту, а той з лінії штрафного результативно пробив у дальній кут воріт.

Третій гол до свого активу записав Фаті, але величезна заслуга у цьому Торреса. Ферран обійшов кількох гравців, прострілив у воротарський майданчик на Ансу, який набігав. Першим дотиком переправити м'яч за лінію не вдалось, але добивання п'ятою допомогло. Востаннє талановитий іспанець забивав на Камп Ноу ще минулого сезону.

Другий тайм був менш насиченим на події. Головними героями стали тренери, які використали по 5 замін. Чи не найкращий момент мав Рафінья, який з'явився на заміну, але сфера після його удару пролетіла повз дальню стійку. Торрес міг до асиста додати гол, реалізація підвела. Педрі стріляв з-за меж штрафного – теж повз.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони, яка набрала 25 залікових балів та скоротила відставання від Реала до 3 пунктів. Вільяреал же опустився на 9 сходинку, маючи в активі 16 пунктів.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії