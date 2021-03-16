Барселона подходила к домашнему поединку с Уэской, имея за плечами вылет из Лиги чемпионов, однако в Ла Лиге всё шло именно так, как и нужно каталонцам. Подопечные Рональда Кумана победили в трёх последних турах, а беспроигрышная серия "блаугранас" в чемпионате составляла 16 матчей – Атлетико же вчера сыграл вничью. Победа над Уэской ​​приблизила бы команду к первому месту на расстояние четырёх очков, при этом потеснив Реал со второй строчки. Словом, всё сходилось в пользу Барселоны.

Куман настроен подписать лидера Марселя – за ним охотились Бавария и Манчестер Сити

Первый момент во встрече, однако, принадлежал гостям – это Мир выстрелил низом метров с десяти. Тер Штеген справился с этим ударом. Нельзя сказать, что после этого разъярённые каталонцы начали разрывать Уэску, однако они захватили контроль над мячом и начали создавать голевые эпизоды. Более того – хозяева практически сразу начали конвертировать их в шедевральные голы.

Пристрелка пошла на 11-й минуте, когда Дест сместился с фланга и выстрелил с дистанции под дальнюю штангу. На 13-й же магию включил Месси, который открылся в центре, получил пас от Бускетса и нанёс дальний удар из-под защитника в ближнюю девятку – мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота! 1:0. Такие голы словами не описать.

Ещё через три минуты Лионель мог удвоить преимущество выстрелом с правой в другую девятку, но точности аргентинцу не хватило. Уэска, однако, не сдалась, едва не сравняв на 26-й минуте: Маффео включил режим Месси, обыграл нескольких соперников и пробил из центра штрафной в левый нижний угол – тер Штеген спас Барселону! Между прочим, это именно тот Маффео, который несколько лет назад прославился на всю Испанию опекой Лионеля.

На 32-й минуте забить второй гол в ворота гостей мог Альба, которому дали пробить с левого угла вратарской – перекладина сыграла за Уэску. ​​Посмотрев на эффектные моменты партнёров, Гризманн решил не отставать. На 35-й минуте он открылся под простенький пас от Педри и шедевральным ударом метров с 25-ти закрутил мяч в левую девятку – 0:2! Казалось, что после этого все вопросы относительно победителя матча сняты.

Добить Уэску ​​мог де Йонг, который на 43-й минуте открылся под заброс на линию вратарской. Фрэнки перебросил вратаря, но мяч упал на перекладину. Впрочем, гости всё равно не сдавали оружие. На 45-й минуте они провели контратаку 3-в-1 (но запороли её), а в компенсированное время новый контрвыпад завершился прострелом с правого фланга на Мира. Рафа не попал по мячу с минимальной дистанции, но по инерции зацепился за руку тер Штегена.

Арбитру этого хватило, чтобы назначить пенальти. Сам же Мир уверенно его реализовал – 2:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать. Впрочем, уже через семь минут после перерыва Барселона восстановила гандикап в два мяча в результате подачи с углового – её точным ударом головой в дальний угол замкнул Мингеса. 3:1! Месси же добавил к шедевральному голу ещё и ассист.

Впрочем, Уэска ​​даже после такого не желала сдаваться. Уже на 57-й минуте гости могли сократить отставание в результате навеса с левого фланга на дальнюю штангу – Мир головой пробивал с двух метров, однако попасть в пустые ворота не удалось! Мяч прошёл над воротами.

Последние шансы возродить интригу в противостоянии Уэска ​​упустили в середине второго тайма. Так, на 74-й минуте Мир исполнил скидку над тер Штегеном на дальний угол вратарской, однако на замыкании никого не оказалось. На 76-й же Феррейра неплохо выстрелил с линии штрафной под ближнюю штангу – тер Штеген парировал. Барса же за этот период больше игралась, чем играла, а Рональд Куман ещё и снял с игры практически всех лидеров.

Не снял он только Месси, которому и пришлось поставить точку в матча. На 90-й минуте он в фирменном стиле сместился в зону перед штрафной площадкой и с левой пробил в дальний угол – 4:1! Барселона празднует эффектную победу.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси