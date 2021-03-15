Барселона підходила до домашнього поєдинку з Уескою, маючи за плечима виліт з Ліги чемпіонів, однак у Ла Лізі все йшло саме так, як і потрібно каталонцям. Підопічні Рональда Кумана перемогли у трьох останніх турах, а безпрограшна серія "блаугранас" у чемпіонаті становила 16 матчів – Атлетіко ж вчора зіграв внічию. Звитяга над Уескою наблизила б команду до першого місця на відстань чотирьох очок, заодно потіснивши Реал з другої сходинки. Словом, все сходилось на користь Барселони.

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Перший момент у зустрічі, однак, належав гостям – це Рафа Мір вистрілив низом метрів з десяти. Тер Штеген впорався з цим ударом. Не можна сказати, що після цього розлючені каталонці почали розривати Уеску, однак вони захопили контроль над м'ячем і почали створювати гольові епізоди. Ба більше – господарі практично одразу почали конвертувати їх у шедевральні голи.

Пристрілка стартувала на 11-й хвилині, коли Дест змістився з флангу і вистрілив з дистанції під дальню стійку. На 13-й же магію увімкнув Мессі, який відкрився у центрі, отримав пас від Бускетса та завдав дальнього удару з-під захисника в ближню дев'ятку – м'яч рикошетом від поперечки влетів у ворота! 1:0. Такі голи словами не описати.

Ще за три хвилини Ліонель міг подвоїти перевагу пострілом з правої в іншу дев'ятку, але точності аргентинцю забракло. Уеска, однак, не здавалася, ледь не зрівнявши на 26-й хвилині: Маффео увімкнув режим Мессі, обіграв кількох суперників і пробив з центру штрафного в лівий нижній кут – тер Штеген врятував Барселону! Між іншим, це саме той Маффео, який кілька років тому прославився на всю Іспанію опікою Ліонеля.

На 32-й хвилині забити другий гол у ворота гостей міг Альба, якому дали пробити з лівого кута воротарського – поперечина зіграла за Уеску! Подивившись на ефектні моменти партнерів, Грізманн вирішив не відставати. На 35-й хвилині він відкрився під простенький пас від Педрі й шедевральним ударом метрів з 25-ти закрутив м'яч у ліву дев'ятку – 0:2! Здавалося, що після цього всі питання щодо переможця матчу зняті.

Добити Уеску міг де Йонг, який на 43-й хвилині відкрився під закидання на лінію воротарського. Френкі перекинув воротаря, однак м'яч впав на поперечку. Втім, гості все одно не складали зброю. На 45-й хвилині вони провели контратаку 3-в-1 (але запороли її), а у компенсований час новий контрвипад завершився прострілом з правого флангу на Міра. Рафа не влучив по м'ячу з мінімальної дистанції, але за інерцією зачепився за руку тер Штегена.

Арбітру цього вистачило, аби призначити пенальті. Сам же Мір впевнено його реалізував – 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Втім, вже за сім хвилин по перерві Барселона відновила гандикап у два м'ячі внаслідок подачі з кутового – її точним ударом головою в дальній кут замкнув Мінгеса. 3:1! Мессі ж додав до шедеврального голу ще й асист.

Втім, Уеска навіть після такого не бажала здаватись. Вже на 57-й хвилині гості могли скоротити відставання внаслідок навісу з лівого флангу на дальню стійку – Мір головою пробивав з двох метрів, однак влучити у порожні ворота не вдалося! М'яч пройшов над воротами.

Останні нагоди відродити інтригу в протистоянні Уеска змарнувала в середині другого тайму. Так, на 74-й хвилині Мір виконав скидку над тер Штегеном на дальній кут воротарського, однак на замиканні нікого не опинилося. На 76-й же Феррейра непогано вистрілив з лінії штрафного під ближню стійку – тер Штеген парирував. Барса ж за цей період більше гралася, ніж грала, а Рональд Куман ще й зняв з гри практично всіх лідерів.

Не зняв він тільки Мессі, якому й довелося поставити крапку в матчу. На 90-й хвилині він у фірмовому стилі змістився у зону перед карним майданчиком і з лівої пробив у дальній кут – 4:1! Барселона святкує ефектну перемогу.

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