Перед новогодними праздниками каталонцы в чемпионате Испании сыграют против Альмерии. Впрочем, это не будет последним матчем Барселоны перед каникулами.

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Как сообщила пресс-служба клуба, каталонцы сыграют в США с мексиканским клубом Америка 21 декабря (22 декабря в Украине). Матч пройдет в Далласе. Ожидается, что товарищеская встреча принесет Барселоне выручку в пять миллионов евро.

Напомним, что сейчас Барселона занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 30 баллами. После международной паузы каталонцы сыграют против Райо Вальекано, а затем их ждет матч в Лиге чемпионов с Порту.

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