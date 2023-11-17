"Мой фаворит – Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции. Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они готовятся к турниру.

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Я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия. Я надеюсь, что Турция тоже может добиться успеха, я был бы счастлив. Очевидно, что, кроме Германии, я болею за Турцию. Надеюсь, они не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты - это игра Германии и Турции.

Ближайший матч (18 ноября) товарищеский, но он важен. В Германии живет много турок. Это очень важный матч для турок, которые живут в Германии. Конечно, если бы это был финал чемпионата Европы, то была бы совсем другая история. Мне было бы сложно – это было тяжело, странно. Если Германия или Турция выйдут в финал Евро-2024, я буду рад, если бы обе команды вышли в финал, я был бы счастлив", – цитирует полузащитника Sporx.

Напомним, что Илкай Гюндоган летом перебрался из Манчестер Сити в Барселону. Немецкий полузащитник достаточно быстро завоевал место в стартовом составе и стал одним из ключевых игроков каталонцев.

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