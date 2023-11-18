Перед новорічними святами каталонці в чемпіонаті Іспанії зіграють проти Альмерії. Втім, це не буде останнім матчем Барселони перед канікулами.

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Як повідомила прес-служба клубу, каталонці зіграють в США з мексиканським клубом Америка 21 грудня (22 грудня в Україні). Матч пройде в Далласі. Очікується, що товариська зустріч принесе Барселоні виручку в п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, що наразі Барселона посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 30 балами. Після міжнародної паузи каталонці зіграють проти Райо Вальєкано, а потім на них чекає матч в Лізі чемпіонів з Порту.

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